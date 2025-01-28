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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta gündem Aribo

Beşiktaş’ta gündem Aribo

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Beşiktaş, Paul Onuachu'dan sonra Southampton'da forma giyen bir başka oyuncu Joe Aribo'yu gündemine aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş’ta gündem Aribo

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Beşiktaş, Paul Onuachu'dan sonra Southampton'da forma giyen bir başka oyuncu Joe Aribo'yu gündemine aldı. İngiliz basınından Daily Record'un haberine göre, Joe Aribo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Siyah beyazlıların, İngiliz takımından ayrılmak isteyen 28 yaşındaki 10 numara için pazarlıklara başladığı kaydedildi. Ligde son sırada bulunan takımının yüksek ihtimalle küme düşeceğini düşünen Aribo, ara transfer döneminde veya en geç yaz aylarında başka bir takıma gitmek istiyor. Aribo Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

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