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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - PSG'den flaş Cher Ndour kararı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - PSG'den flaş Cher Ndour kararı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık gerçekleşebilir. PSG, sezon başında siyah beyazlılara kiraladığı Cher Ndour'u satma kararı aldı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 14:23
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ENES CEVAHİRCİ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - PSG'den flaş Cher Ndour kararı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - PSG'den flaş Cher Ndour kararı!

Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un takımdan ayrılacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - PSG'den flaş Cher Ndour kararı!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cher Ndour'u geri çağırıp satmak istiyor.

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