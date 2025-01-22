BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - PSG'den flaş Cher Ndour kararı!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık gerçekleşebilir. PSG, sezon başında siyah beyazlılara kiraladığı Cher Ndour'u satma kararı aldı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
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20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta görev aldı.
İtalyan orta saha 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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