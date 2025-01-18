Solskjaer İstanbul'da

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını duyurduğu Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a geldi. Norveçli teknik adamı, havalimanında Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı ile yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu karşıladı. Daha sonra Öztopaloğlu, Ole Gunnar Solskjaer'e çıkışta çiçek takdim etti. Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme yapılacak. Öte yandan başarılı teknik adamın, Dolmabahçe'de Samsunspor'la oynayacak maçı tribünden takip etmesi ve A. Bilbao karşılaşmasında da takımın başında olması bekleniyor. Havalimanı çıkışında kısa bir açıklama yapan 51 yaşındaki teknik adam, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. İlk görüşmeleri, ilk konuşmaları yönetimimizle yaptık. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu harika şehirde olmak da çok güzel" ifadelerini kullandı.

36. YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Solskjaer, siyah-beyazlıların 62'nci teknik direktörü oldu. Beşiktaş'ta 35'i yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 61 teknik adam görev yaptı. Kartal'ı; Yugoslavya'dan 7, Almanya'dan 5, İtalya ve İngiltere'den 4'er, Macaristan'dan 3, Romanya, Fransa ve Portekiz 2'şer, Avusturya, Bulgaristan, Galler, İspanya, Hırvatistan ve Hollanda'dan da 1'er teknik direktör çalıştırdı. Beşiktaş'ta en uzun süre görev yapan yabancı teknik direktörler arasında ise 10 yılla Macar Imre Zinger ile 6.5 yılla İngiliz Gordon Milne dikkat çekiyor.

KARİYERİNDE 3 KUPA VAR

Futbol kariyerini noktalamasının ardından 2008-2010 yılları arasında Manchester rezerv takımını çalıştıran Solskjaer, ilk A takım teknik direktörlük deneyimini ise ülkesinin ekiplerinden Molde'nin başında yaşadı. 2010 yılında Molde'de göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, ilk sezonunda 2011'de Norveç ekibine tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. 2012 yılında yine Norveç Ligi'ni zirvede tamamlayan Solskjaer'in takımı, 2013 yılında da Norveç Kupası'nı müzesine götürdü. Ole Gunnar Solskjaer, Molde'de 123 maçta 68 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alarak, 1.85 puan ortalaması yakaladı.

PREMİER LİG'DE ORTALAMASI 1.84

2014 yılının ocak ayında İngiliz ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü olan Solskjaer'in ilk Premier Lig deneyimi istediği gibi geçmedi. Cardiff, bu dönemde küme düşerken, Solskjaer de görevinden ayrıldı. Ole Gunnar Solskjaer, 30 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.07 puan ortalamasında kaldı. 2015 yılında Molde'ye geri dönen Solskjaer, 2017 ve 2018 yıllarında ligde ikinci sırayı elde etti. İkinci döneminde de 118 müsabakada görev alan Norveçli çalıştırıcı, 66 galibiyet, 19 beraberlik ve 33 mağlubiyetle 1.84 puan ortalaması tutturmayı başardı.

M. UNİTED İLE ZİRVE YAPTI

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından 2018 yılının aralık ayında geçici teknik direktör olarak ilk aşamada çıktığı 19 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sergilediği performansın ardından Manchester ekibinin kalıcı olarak görevine devam etti. 2021 yılının kasım ayına kadar Manchester United'da görev yapan Solskjaer, inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Bu süreçte 149 mücadelede 78 galibiyet, 33 beraberlik ve 38 mağlubiyet alarak 1.70 puan ortalaması yaptı. Ole Gunnar Solskjaer daha sonra koltuğunu Erik ten Hag'a devretti.

BAŞARILI BİR FUTBOL HAYATI VAR

Futbola 1990'da Clausenengen'de başlayan Solskjaer, burada görev yaptığı 5 sezondan sonra bir başka Norveç temsilcisi Molde'ye transfer oldu. Molde'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Solskjaer, Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer olarak ilk kez ülkesi dışına çıktı. M. United'da 1996'da başladığı futbolculuk kariyerini yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı 2007 yılında noktalayan Norveçli teknik adam, 6 Premier Lig, 1 Ş. Ligi, 1 Kıtalararası, 2 FA Cup ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

İLK ŞAMPİYONLUK 2011'DE

Teknik direktörlük kariyerine Manchester United Rezerv Takımı ile başlayan Solskjaer, futbol A takımı seviyesinde ilk deneyimini Molde'nin başında yaşadı. Molde'de 2010 yılında göreve başlayan 51 yaşındaki teknik adam, Norveç ekibine 2011 yılında tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. Solskjaer, bir yıl sonra yeniden sezonu zirvede tamamladı. Deneyimli antrenör, Molde ile 2013 yılında Norveç Kupası'nı da kazanmayı başardı. Daha sonra Ocak 2014'te Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin başına geçen Norveçli teknik adam, istenilen sonuçları alamadı ve lige veda etti.

3 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Küme düşmenin ardından görevden ayrılan Solskjaer, Ekim 2015'te Molde'ye geri döndü. Norveç ekibindeki ikinci döneminde ligi iki kez şampiyonun ardında tamamlayan Solskjaer, Aralık 2018'de Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçti. Deneyimli teknik adam, Manchester ekibinin başında 2020-2021'de şampiyon Manchester City'nin ardından sezonu ikinci sırada tamamladı. Solskjaer, Kasım 2021'de ise görevinden ayrıldı. Norveçli teknik adam, 3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmıyor.

SÜPER YEDEK BEBEK YÜZ

Solskjaer, daha çok Manchester United'da geçirdiği dönemle tanınıyor. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak önemli deneyimler kazanan Solskjaer'i İngiliz hayranları fırsatçı golcülüğü nedeniyle "Bebek yüzlü katil" seslenirdi. Ayrıca oyuna sonra girip rakip fileleri havalandırdığı için de "Süper Yetenek" unvanına sahipti. Oyun anlayışı genellikle ofansif futbol üzerine kuruludur. Genç oyunculara fırsat veren Norveçli çalıştırıcı Beşiktaş'a bu yönde oldukça faydası dokunacak. Sir Alex Ferguson'un rahleyi tedrisatından geçen Solskjaer siyah-beyazlı camia tarafından da olumlu not aldı.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Ole Gunnar Solskjaer'le Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da bir araya geldi.

JOSE İLE TARTIŞMIŞTI

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmak için İstanbul'a gelmesi, Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho ile olan eski tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

MOURINHO'NUN YERİNE GELDİ

Teknik direktörlük hayatına, futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Manchester United'ın rezerv takımında başlayan Ole Gunnar Solskjaer, daha sonra ülkesinde Molde'nin teknik patronluğunu yaptı. İngiltere'deki kısa süreli Cardiff macerası sonrası yeniden Molde'ye dönen Solskjaer, Aralık 2018'de önce geçici, sonra ise kalıcı bir anlaşma ile Jose Mourinho'nun yerine Manchester United'ın menajerliğine getirildi. Norveçli teknik adam, United'dan Kasım 2021'de ayrıldı. United'dan Kasım 2021'de ayrılan Solskjaer, o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.

"SABRETMEK LAZIM" | MİNİ YORUM - CEM ALTIPARMAK

"Ole Gunnar Solskjaer seçimi, aynı Van Bronckhorst gibi çok riskli gözüküyor. Aynı zamanda pek çok alternatifin görevi kabul etmemesi üzerine seçilmiş olması da en baştan güven sorunu oluşturacaktır. Şu an mevcut kadronun durumuna bakarsak Norveçli hocanın işi zor. Uzun süredir takım çalıştırmıyor olması da bir başka dezavantaj. Molde döneminde genç kadroyla başarılı işler yapmıştı. Erling Haaland'ın gelişiminde büyük pay sahibi. Sonrasında Man. United kariyerinde çok sorunlu bir takımda ılımlı havayı yaratmayı başardı ama kupaların gelmemesi sonunu getirdi. Taktiksel bilgisinin yetersizliği sebebiyle çok sorgulandı. Man.United'da 4-2-3-1 formasyonuyla kontratağa dayalı, kanatları etkili kullanan bir oyun anlayışı benimsedi. Eğer kadroya takviyeler yapılır ve hocaya sabredilirse uzun vadede başarı gelebilir."

ÇOK HEYECANLIYIM

Kulüp yöneticileriyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Norveçli teknik adam Gunnar Solksjaer, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi" ifadelerini kullandı.

İNANILMAZ TUTKULULAR

Beşiktaş taraftarına da değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Taraftarlarımız çok önemli. İnanılmaz tutkulular. Norveç'te bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım, daha önce Beşiktaş'ta oynadı. Ronny Johnsen de öyle. Onlar bana buradaki taraftarlardan bahsettiler. Gerçekten harikalar. Takımlarına yürekten destek olan, asla ama asla desteği bırakmayan müthiş bir taraftar" dedi.