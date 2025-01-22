Mert Günok: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futboldan daha değerli şeyler olduğunu belirten Mert Günok, Bolu'da yaşanan felakette hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başladı. Güzel bir gece geçirdiklerini ifade eden Günok, "Sözlerime Bolu'daki faciadan dolayı çok fazla futbol konuşarak başlamak istemiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar ve ailelerine de acil şifalar diliyorum. Bugün, yaşanan bu kötü olayın ardından maça çıkıp güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli. Futboldan daha değerli şeyler var. Biz bugün güzel bir gece geçirdik. Güzel bir taraftar desteği vardı. Stadımızı tamamen doldurmuşlardı. Eski dönemlerdeki Beşiktaş taraftarını bugün gördük. İyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

'AMACIM FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK'

Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesini yeni yenilediğini ve futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Benim amacım futbolu Beşiktaş'ta bırakmak. Bunu daha önce de söylemiştim. Başkanımız geldikten sonra sözleşme konusuyla ilgilendi. Bugün 100'üncü maçıma çıktım. Nice 100 maçlara çıkmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer'in bir enerjiyle takımın başına geldiğini söyleyen Mert Günok, sözlerini şöyle noktaladı:

Üç günde bir şeyler değişti dersek kendimizi kandırmış oluruz. Ama hocamız bir enerjiyle geldi. Çok değerli bir insan, çok değerli bir oyuncuydu, değerli de bir hoca. İyi bir başlangıç olması onun için de önemliydi. Güzel şeyler yaşanacağına ben inanıyorum. Üç günde tabii bir şeyler değişmedi. Rakibin değerli bir takım olması, taraftarın desteğiyle bugünkü oyunu mümkün kıldı. O yüzden güzel bir galibiyet aldık.