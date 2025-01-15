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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek

Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek

Son dakika spor haberleri: Ara transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş'tan santrfor hamlesi yapılacak. Siyah-beyazlılarda bu noktada gündeme gelen Rey Manaj konusunda sürpriz bir teklif yapıldı. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 11:27
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Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek

Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'ın adı bir kez daha Süper Lig devleriyle anılıyor.

Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Rey Manaj için Sivasspor ile görüşmelere başladı.



Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek

Sivasspor'un geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzaladığı Rey Manaj'ın da Beşiktaş'a gitmeyi çok istediği haber detayında yer aldı.

Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek

Beşiktaş'ın Rey Manaj karşılığında Sivasspor'a Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'i sezon sonuna kadar kiralık gönderebileceği vurgulandı.

Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek

Bu sezon 12 maça çıkıp 954 dakika süre alan Rey Manaj 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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