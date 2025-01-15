Beşiktaş'ta Rey Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek
Son dakika spor haberleri: Ara transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş'tan santrfor hamlesi yapılacak. Siyah-beyazlılarda bu noktada gündeme gelen Rey Manaj konusunda sürpriz bir teklif yapıldı. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ
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Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'ın adı bir kez daha Süper Lig devleriyle anılıyor.
Beşiktaş'ın Rey Manaj karşılığında Sivasspor'a Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'i sezon sonuna kadar kiralık gönderebileceği vurgulandı.
Bu sezon 12 maça çıkıp 954 dakika süre alan Rey Manaj 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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