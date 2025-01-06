Sergen Yalçın olmayınca Beşiktaş o isme yöneldi!
Son dakika Beşiktaş haberi | Serdar Topraktepe ile yoluna geçici olarak devam eden Beşiktaş'ta, teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor. Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamaması üzerine siyah-beyazlılar, farklı bir isme yöneldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Beşiktaş Serdar Topraktepe ile yoluna devam ederken, hoca için çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak Sergen Yalçın ile anlaşamayan siyah-beyazlı ekip, başka adaylara yöneldi.
Bundan dolayı Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
FONSECA HAMLESİ!
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Foot Boom'dan derlediği habere göre; siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirebilir.
Haberde Fonseca'nın yeni durağının Türkiye olabileceği belirtildi.
MILAN VE ROMA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI!
Portekizli teknik direktör daha önce Milan, Roma, Lilla, Braga, Porto, Shakhtar Donetsk takımlarını çalıştırmıştı.
2.37 PUAN ORTALAMASI YAKALADI!
Fonseca Ukrayna ekibi Shakhtar'ın başında olduğu zaman kariyerinin en başarılı dönemlerini geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcı burada 139 maça çıkarken, 2.37 maç başına puan ortalaması yakalamıştı.
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