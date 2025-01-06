  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın olmayınca Beşiktaş o isme yöneldi!

Sergen Yalçın olmayınca Beşiktaş o isme yöneldi!

Son dakika Beşiktaş haberi | Serdar Topraktepe ile yoluna geçici olarak devam eden Beşiktaş'ta, teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor. Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamaması üzerine siyah-beyazlılar, farklı bir isme yöneldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 19:30
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

Beşiktaş'ta bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor.

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

Siyah-beyazlı ekip Süper Lig'de son 9 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

En son 7 Aralık'ta Fenerbahçe'ye karşı kazanan Kara Kartal'da hala teknik direktör belirsizliği sürüyor.

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

Beşiktaş Serdar Topraktepe ile yoluna devam ederken, hoca için çalışmalarına devam ediyor.

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

Son olarak Sergen Yalçın ile anlaşamayan siyah-beyazlı ekip, başka adaylara yöneldi.

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

Bundan dolayı Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

FONSECA HAMLESİ!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Foot Boom'dan derlediği habere göre; siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirebilir.

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

Haberde Fonseca'nın yeni durağının Türkiye olabileceği belirtildi.

Sergen Yalçın olmadı: Beşiktaş farklı bir isme yöneldi!

MILAN VE ROMA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI!
Portekizli teknik direktör daha önce Milan, Roma, Lilla, Braga, Porto, Shakhtar Donetsk takımlarını çalıştırmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:07
Fatih Terim'in takımı yarı finalde! Fatih Terim'in takımı yarı finalde! 20:03
Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! 19:29
Robbie Keane Ferencvaros'la anlaştı Robbie Keane Ferencvaros'la anlaştı 18:36
F.Bahçe'den sol bek hamlesi! F.Bahçe'den sol bek hamlesi! 18:07
Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi 17:55
Daha Eski
Beşiktaş’ı az sayıda taraftar karşıladı Beşiktaş’ı az sayıda taraftar karşıladı 17:51
Kabore W.Bremen’e kiralandı Kabore W.Bremen’e kiralandı 17:27
Sivasspor feshi TFF'ye bildirdi Sivasspor feshi TFF'ye bildirdi 17:20
Cimbom'u transferde üzen haber! Cimbom'u transferde üzen haber! 16:49
Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü 16:27
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor G.Saray'da hazırlıklar sürüyor 16:05