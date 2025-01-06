TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların bu sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu'yu istediği ve Başkan Serdal Adalı'nın bu transfer için özel çalışma yürüteceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer için çalışma başlattığı 24 yaşındaki oyuncu için başkan Serdal Adalı'nın özel bir çalışma yürüteceği öğrenildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, ara transferde bir sürprize imza atıp iki ezeli rakibinin elinden genç forveti kapmayı planlıyor.
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