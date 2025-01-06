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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların bu sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu'yu istediği ve Başkan Serdal Adalı'nın bu transfer için özel çalışma yürüteceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 14:52
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Genç futbolcu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Hücum hattında Immobile'nin haricinde genç Semih ve Mustafa'nın haricinde alternatifi bulunmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde Eyüpspor'un yükselen değeri Ahmed Kutucu'yu renklerine katmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer için çalışma başlattığı 24 yaşındaki oyuncu için başkan Serdal Adalı'nın özel bir çalışma yürüteceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Siyah-beyazlılar, ara transferde bir sürprize imza atıp iki ezeli rakibinin elinden genç forveti kapmayı planlıyor.

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