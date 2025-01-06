TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Serdal Adalı bizzat bitirecek

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer için çalışma başlattığı 24 yaşındaki oyuncu için başkan Serdal Adalı'nın özel bir çalışma yürüteceği öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi.