Daima BeşiktAŞK

Her şey iyi başlamıştı ve iyi gidiyordu. Seri galibiyetlerden sonra gelen üst üste mağlubiyetler hesapta yoktu. Kara Kartal'ın üstünde kara bulutlar belirdi. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar birbirlerinden koptular. Siyah-beyazlı camia adeta birlikte hareket etme kabiliyetini kaybetti ve gelinen sonuç ortada. Sadece bir şey kaldı o da umutları hep diri tutan gönüllerdeki Beşiktaş sevgisi. O yüzden tüm olumsuz şartlara rağmen seçimi kim kazanırsa kazansın camia artık içindeki çürük olanları temizlemeli ve kenetlenmeli. İşte tüm bu birlikteliği sağlayacak güç 12. Adamdır. Taraftarlar takıma ve camiaya yön verendir. Onlar olmadan, onların desteği olmadan büyük bir takım ileriye doğru bir adım atamaz ve başarılı sonuçlar elde edemez. Bu kara bulutları, olumsuz atmosferi ancak tribündeki Büyük Beşiktaş seyircisinin sıcak sevgisi dağıtır. Doğru adımlar da doğru insanlar ile atılır. İnanmak başarmanın yarısıdır. Zafer, zafer benim diyebilenindir. O yüzden siyah-beyazlılar kendilerine "Kara Kartallar" der. Öyleyse Kartal kendi karakteristik özelliğini göstermelidir.