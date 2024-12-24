Yıldızspor’a büyük destek

Turknet, spora ve gençlere verdiği desteği yeni bir sponsorlukla sürdürüyor. İstanbul'un köklü kulüplerinden biri olan ve 70 yıldan uzun süredir Türk futboluna yüzlerce oyuncu kazandıran Beşiktaş Yıldız Spor Kulübü bundan böyle maçlarına ve idmanlarına TurkNet logolu yeni formalarıyla çıkacak. Gençlerin gelişimini önemsediklerinin ve çeşitli branşlarda bu alandaki katkıyı sürekli artırdıklarının altını çizen TurkNet CEO'su Cem Çelebiler, "Beşiktaş Yıldız Spor ile ortak paydada ve toplumsal fayda sağlama odağında buluştuğumuz ve gençlerimize destek olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.