70-80 milyon euro para lazım

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, A Spor'da 'Gündem Özel' programına önemli açıklamalar yaptı. Moderatör Koray Baloğlu'nun sunduğu, Erol Kaynar, Gökhan Keskin ve Murat Özbostan'ın sorulayla yer aldığı programda konuşan Adalı, futbol takımının kadro mühendisliği ve scouting sistemini Alman bir futbol adamına emanet edeceklerini söyledi. Adalı, "Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan, teknik direktör değil arkadaşımız. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Onunla başlayacağız Hoca belirlenmesi, bütçeye zarar vermeden 2-3 transferi yapmamız lazım" diye konuştu.

İDDİALI BİR TAKIM KURACAĞIZ

İddialı bir takım kuracaklarını kaydeden Adalı, "Önümüzde geçen sezondan gelen ödemeler var. Onları yaparken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, daha Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız" ifadesini kullandı. Kulübün mali durumunu da açıklayan Adalı, "1.5 sene içinde lazım olan para, 75-80 milyon euro gibi bir rakam. Borcu, borçla ödemek çözüm değil. Proje üretmemiz lazım ve bu proje hazır. Birinci önceliğimiz o. 200 milyon euro gibi bir gelir. Bankalar Birliği ödemesi 100 milyon euro, 90 milyon küsür" dedi.

SERGEN HOCA'YLA TELEFONLA GÖRÜŞTÜK

"Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum ama çizdiğimiz çerçevede uyduğu takdirde çalışmak istiyorum. Telefonda konuşuyoruz. Seçimden belki ertesi gün oturacağız. Planı anlatacağım. B planımız tabii ki var. Hem yerli var hem de yabancı var. Geçtiğimiz günlerde yabancı alternatifimiz vardı. Onunla görüştük. Sezon sonuna kadar programı var. Teşekkür ettim ben. Beşiktaş'ın hiçbir zaman bekleme durumu olmaz."

ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY BİZİM İÇİN FIRSAT

"Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlama niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Hoca ile imzalayalım. Bir yandan kadroyu tamamlasın ama görünen o ki biraz mayısta başlama niyeti var. Niyetim, seçimden sonra Sergen Hoca ile planı yapmak. Mayıs 15'te başlayacak sözleşmesini yapmak ve yeni takımın planlamasını yapmak. 6 ayı zamanında transfer ve yapılanma için fırsat olarak görüyorum."

'TALİSCA'YI ALIRDIM'

"Geçen sene inanılmaz vaatler verdiler. Hüseyin Bey'e de söyledim. Geçen sene devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasalar ne olurdu? 22 milyon euro bonservis, 15 milyon euro da maaşları, toplam 37 milyon euro! Gidip Talisca'yı alıp gelselerdi de o maliyete taraftarın yüzü gülseydi. Bize de tecrübe oldu yaşananlar. Yapılan hataları yapmamak için belli bir plan halinde gitmemiz lazım."

'BÖYLE KÖTÜ GÖRMEDİM'

"Bir kulüpte iki başkan olmaz, bir yılı öyle geçirdik. İki tane sportif direktör olmaz. Altı tane scouting ekibi olmaz. Camia olarak yaşadıklarımızın tek sebebi, çok bölünmüşlük. Bir yönetimde 5 kişinin ayrı scout ekibinin olması normal mi, gördünüz mü hiç? Planlamasız gidişatın sonucu mali açıdan çok ciddi. 3 kez aday oldum, Beşiktaş'ın mali durumunu hiç bu kadar kötü görmedim."

'ADANA'DA ZARAR VERDİ'

"Adana Demirspor maçından sonra Hüseyin Yücel bir açıklama yaptı, 'Bu takım ruhunu kaybetmiş, gerekeni yapacağım' diye. Futbolcunuzu taraftarın önüne atmak kadar amatörce bir şey yok. Ümraniye'de bir ev ortamı yarattım, yine yaratırım. Bu ortamı yeniden hazırlayacağız. Yaptığınız bu açıklama bile belki de 2-3 milyon euro olarak geri dönecek. Biz bu çocuklarla çalışacağız."

ADALI'DAN İNCİLER

Quaresma ile görüşüyorum, dün gece mesaj atmış, "Başarılar diliyorum, yapabileceğim bir şey var mı?" diye. Nisanda veya mayısta jübile yapma düşüncemiz var. Onunla birlikte jübile yapabileceğimiz oyuncular olabilir eskiden hizmet etmiş.

İnşallah 15 bin kişi katılır. 3 seçime girdim ama bu kadar kritik bir seçim ilk defa görüyorum. Mevcut yönetimin devamı diyorum ben artık. Beşiktaş mevcut ellerle bir 6 ay devam ederse anlatılmaz bir kaosun içerisine girer. Gençlerden umutluyum.

2027'YE kadar Beşiktaş'ın işi zor. Kontratların çoğu 2027'de bitiyor. Elimizdeki futbolcular da sıradan futbolcular değil, teklif gelebilecek oyuncular. Geçen seneye göree maaşlarda arada 35 milyon euro var. Aylık ödeme her ay 7-10 miyon euro civarı.

85 Milyon kişiden maç yönetecek birini bulamıyorsak bu bizim ayıbımız. Bugünkü görüntüde yerli hakemlerle işi götürmek doğru değil gibi. Olabilir yabancı hakem. VAR'da denendi. Beşiktaş'ın hakkını yedirecek bir karakterim yok, olmayacak."