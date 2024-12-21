  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Kartal, Aliağa’yı konuk ediyor

Kartal, Aliağa’yı konuk ediyor

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci Haftasında bugün Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Ev sahibi Beşiktaş ise 7 galibiyet 3 mağlubiyetle 5'inci basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 11'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal, Aliağa’yı konuk ediyor
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci Haftasında bugün Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Ev sahibi Beşiktaş ise 7 galibiyet 3 mağlubiyetle 5'inci basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 11'inci sırada yer alıyor.
Skriniar adım adım G.Saray'a!
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı!
DİĞER
Son dakika haberleri: Transferde bomba iddia! Zalewski Süper Lig deviyle görüştü...
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşadı 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55
Daha Eski
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:47
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:46
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 00:32
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 00:32
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! 00:32
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:32