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Kartal, Aliağa’yı konuk ediyor
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci Haftasında bugün Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Ev sahibi Beşiktaş ise 7 galibiyet 3 mağlubiyetle 5'inci basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 11'inci sırada yer alıyor.
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