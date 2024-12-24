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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Anderson Talisca transferi için flaş sözler!

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Anderson Talisca transferi için flaş sözler!

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı bu açıklamaları sırasında Anderson Talisca transferine de değindi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 20:50
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Anderson Talisca transferi için flaş sözler!

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor'da seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalı açıklamaları sırasında Anderson Talisca transferine de değindi.

İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Geçtiğimiz dönemde 22 milyon, 15 milyon euro da öyle, toplam 30-35 milyon euro maliyet var. Yapsalar mutlu olacak taraftarımız olurdu. Şu anda hepsinin yüzü düşük. En son maçtan çıktım, bu insanları nasıl mutlu edeceğiz? Torunum var, oğlum maçı seyrettirmemiş. O transferleri yapacağız. Her yerde söylüyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider, alır ve gelirim. Ben bugüne kadar yapabileceklerimi söyledim. Hiçbir zaman hayal de göstermedim. Beşiktaş'ın şu anda bunu yapma lüksü yok. Ben doğruları söyleyeceğim. Takdir genel kurulun.

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