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Haberler Beşiktaş Demoralize etti

Demoralize etti

Serdar Topraktepe, şanssız gollerle mağlup olduklarını söyledi. Beşiktaş'ın hocası, "Basit goller takımı demoralize etti. 2. yarıda bunu düzeltmek için çıktık ama ilk 15 dakikada bocaladık. Berabere de bitebilirdi" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Demoralize etti

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Bodo/Glimt maçı sonrası açıklamalar yaptı. Serdar Topraktepe, yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını bildirip "İlk başladığımızda oyun planımızı yapıyorduk. Neticesini aldık, golü bulduk. Rafa ikiyi yapabilirdi. Daha sonra yediğimiz basit goller takımı demoralize etti. 2. yarıda bunu düzeltmek için sahaya çıktık ama ilk 15 dakikada bocaladık. Yorgunluklar oldu. Oyuncu değiştirdik. Son dakikalarda pozisyonlarımız vardı. Berabere de bitebilirdi" ifadelerini kullandı.

TERCİHLERİMDE SORU İŞARETİM YOK

İlk 30 dakika oynadıkları futbolu genele yaymak istediklerini ve bu yönde çalışacaklarını aktaran siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Maçın başındaki ilk 30 dakikayı süre olarak uzatabilirsek ve genele yayabilirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum" diye vurguladı. Serdar Topraktepe, "Oyuncu tercihlerimle ilgili soru işaretim yok. Salih Uçan uzun süre sonra iki maç üst üste ilk 11'de başladı. Muçi de 35-40 dakika oynayabilirdi. Twente ve Bilbao ile maçlarımız var. İki maçta da elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

TOPRAKTEPE'NİN İLK AVRUPA SINAVI

Siyah beyazlılarda teknik direktörlük görevini üstlenen Serdar Topraktepe, kariyerinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıktı. Serdar Topraktepe, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda takımın başında görev almıştı. 48 yaşındaki hoca ilk defa Avrupa Ligi'nde takımıyla sahaya çıktı.

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