BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Hüseyin Yücel'den Talisca açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, ara transfer dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trt Spor'a konuşan Yücel, Anderson Talisca transferinde son noktayı koydu.

"TALISCA'YA GİTMEYECEĞİZ"

"Bu takımın kesinlikle takviyeye ihtiyacı var ama ocakta transfer çok zor. 2-3 takviye kesinlikle yapılacak. Kiralama yöntemiyle eksik bölgelerimize takviye yapacağız. Bazı oyuncularla da yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı yapacağız. Talisca'ya gitmeyeceğiz, kiralama yöntemiyle genç oyunculara gideceğiz" ifadelerini kullandı.