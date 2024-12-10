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Haberler Beşiktaş Mete Vardar'dan Turkuvaz Medya Zirvesi'nde transfer itirafı!

Mete Vardar'dan Turkuvaz Medya Zirvesi'nde transfer itirafı!

Beşiktaş AS Başkanı Mete Vardar, Turkuvaz Medya'nın düzenlemiş olduğu spor zirvesi ödüllerinde dikkat çeken sözlere yer verdi. Vardar açıklamalarında transfere dair itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 14:48 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 15:14
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Mete Vardar'dan Turkuvaz Medya Zirvesi'nde transfer itirafı!

Beşiktaş AS Başkanı Mete Vardar, Turkuvaz Medya'nın düzenlemiş olduğu spor zirvesi ödüllerinde dikkat çeken sözlere yer verdi.

Vardar açıklamalarında transfere dair itiraflarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN GÖVDESİNİ ORTAYA KOYDU"

Camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik çok önemli. Hüseyin Yücel, çok değerli. Bir senedir yol arkadaşıyız. Bu kulüp için kolunu değil, gövdesini ortaya koymuş bir insan. Bunun önemsenmesini istiyorum. Kulübü mayısa kadar yönetme şansı varken, bizlerle de konuşarak olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan adaylarının çıkması normal. Serdal Bey de bu kulübün önemli isimlerinden birisi. Bizler Hüseyin Yücel ile birlikteyiz.

"MAYIS KONGRESİNDE DE KATKI SAĞLARIZ"

Bizler Hüseyin Yücel ile birlikteyiz. Sorumluluğumuzun daha tamamını yerine getiremediğimizi düşünüyoruz. Önümüzde sadece altı ay değil, mayıs kongresinde de katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğin bölünmediği, bu birlik ve beraberliğin başlangıcını olmasını diliyorum 29 Aralık'taki seçimin. Hüseyin Bey bir liste yapacak, Serdal Bey bir liste yapacak. Ayrışmamamız lazım. Hüseyin Yücel'in bu kulüp için neler verdiğini gözlemledim. İki başkan adayına da başarılar diliyorum. Ama aslolan Beşiktaş. Umut ediyorum ki Beşiktaş kazansın.

"1-2 TRANSFER..."

Vardar, "Ara transferde hamle yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Bizim takımımızda 14 yabancı var. Gerekli arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Belki 1-2 transfer olabilir. Transfer dönemi 11 Ocak'ta başlıyor. Planlarımızı yapıyoruz. Kulüp bütçemizi de düşünerek en doğru şekilde hareket edeceğimizden herkes emin olsun.

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