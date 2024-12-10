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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sakat, cezalı ve UEFA listesinde yer almayan oyuncular nedeniyle zorlu karşılaşmada mecburi rotasyona gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 15:49
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Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Fenerbahçe'yi yenerek haftalar sonra rahat bir nefes alan Beşiktaş perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt'e konuk olacak.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Lyon ve Malmö'yü mağlup ederken Ajax, Frankfurt ve Maccabi Tel Aviv'e kaybeden Kartal ligde 6 puanla 22. sırada yer alıyor. Norveç temsilcisi Bodo Glimt ise 7 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Bodo Glimt karşılaşması play-off mücadelesi veren Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek. Siyah-beyazlı takım maçı kazanması halinde ligi ilk 24 içinde bitirme iddiasını bir hayli güçlendirecek.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Mağlubiyet halinde ise Beşiktaş'ın durumunu Athletic Bilbao ve Twente (D) ile oynayacağı son iki maç belirleyecek.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Kartal'da Bodo Glimt maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Paulista ve Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile Norveç'te forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Masuaku ile UEFA listesine yazılmayan Chamberlain de müsabakada görev yapamayacak. Immobile gibi derbide sakatlanan Tayyip Talha'nın ise Norveç kafilesinde yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Milliyet'in haberine göre; teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Bodo Glimt deplasmanında kadroda zorunlu rotasyon yapacak. Siyah-beyazlı hocanın, stoper hattında Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov'a, sol bekte Emrecan Terzi'ye 11'de forma vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Immobile'nin yokluğunda ise santrfor pozisyonunda Semih Kılıçsoy yer alacak. Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Semih 78. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil olurken iyi bir performans ortaya koymuştu.

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