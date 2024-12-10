Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...

Mağlubiyet halinde ise Beşiktaş'ın durumunu Athletic Bilbao ve Twente (D) ile oynayacağı son iki maç belirleyecek.

Kartal'da Bodo Glimt maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Paulista ve Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile Norveç'te forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Masuaku ile UEFA listesine yazılmayan Chamberlain de müsabakada görev yapamayacak. Immobile gibi derbide sakatlanan Tayyip Talha'nın ise Norveç kafilesinde yer alması bekleniyor.