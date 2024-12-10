Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon! Bodo/Glimt maçında...
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sakat, cezalı ve UEFA listesinde yer almayan oyuncular nedeniyle zorlu karşılaşmada mecburi rotasyona gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Bodo Glimt karşılaşması play-off mücadelesi veren Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek. Siyah-beyazlı takım maçı kazanması halinde ligi ilk 24 içinde bitirme iddiasını bir hayli güçlendirecek.
Mağlubiyet halinde ise Beşiktaş'ın durumunu Athletic Bilbao ve Twente (D) ile oynayacağı son iki maç belirleyecek.
Kartal'da Bodo Glimt maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Paulista ve Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile Norveç'te forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Masuaku ile UEFA listesine yazılmayan Chamberlain de müsabakada görev yapamayacak. Immobile gibi derbide sakatlanan Tayyip Talha'nın ise Norveç kafilesinde yer alması bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre; teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Bodo Glimt deplasmanında kadroda zorunlu rotasyon yapacak. Siyah-beyazlı hocanın, stoper hattında Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov'a, sol bekte Emrecan Terzi'ye 11'de forma vermesi bekleniyor.
Immobile'nin yokluğunda ise santrfor pozisyonunda Semih Kılıçsoy yer alacak. Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Semih 78. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil olurken iyi bir performans ortaya koymuştu.
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