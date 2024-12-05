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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel açıklamalarda bulundu. Friedel, Premier Lig ekibinin Semih Kılıçsoy ile ilgilendiğini ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:55
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

Friedel, Premier Lig ekibinin Semih Kılıçsoy ile ilgilendiğini ifade etti. İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

"ASTON VILLA'NIN İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Semih Kılıçsoy için hiçbir resmi teklif gelmedi. Onunla çok iyi bir ilişkim vardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

Baskı yüklemek istemem ama Sergio Agüero gibi bir yapısı var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

4 tane kulüple görüştüm ama ilgilenmediklerini söylediler ama Aston Villa'dan tanıdıklarım var onunla ilgilendiklerini biliyorum" diye konuştu.

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