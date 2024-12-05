BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

Friedel, Premier Lig ekibinin Semih Kılıçsoy ile ilgilendiğini ifade etti. İşte o sözler...

"ASTON VILLA'NIN İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUM" "Semih Kılıçsoy için hiçbir resmi teklif gelmedi. Onunla çok iyi bir ilişkim vardı.