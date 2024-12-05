BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel açıklamalarda bulundu. Friedel, Premier Lig ekibinin Semih Kılıçsoy ile ilgilendiğini ifade etti. İşte o sözler...
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Baskı yüklemek istemem ama Sergio Agüero gibi bir yapısı var.
4 tane kulüple görüştüm ama ilgilenmediklerini söylediler ama Aston Villa'dan tanıdıklarım var onunla ilgilendiklerini biliyorum" diye konuştu.
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