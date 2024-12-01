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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 15:27
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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya hareket edecek. Ardından karayoluyla Mersin'e giderek kampa girecek.

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