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Haberler Beşiktaş Yalovaspor Basketbol 71-91 Beşiktaş Fibabanka (Maç sonucu ÖZET)

Yalovaspor Basketbol 71-91 Beşiktaş Fibabanka (Maç sonucu ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 71-91 mağlup etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 18:08
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Yalovaspor Basketbol 71-91 Beşiktaş Fibabanka (Maç sonucu ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 71-91 mağlup etti.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Özlem Yalman, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 15, Kadir Bayram 2, Peterka 8, Sherfield 8, Hill 12, Boran Güler 2, Clark, Krampelj 2, Egemen Güven 6

Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 18, Needham 16, Sleva 7, Kerem Kuthan Konan 8, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 14, Morgan 6, Yağız Aksu 2, Eren Karakaya, Martin 12

1. Periyot: 18-23

Devre: 36-46

3. Periyot: 53-65

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