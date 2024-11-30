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Haberler Beşiktaş Tamamen bıraktı

Tamamen bıraktı

Beşiktaş tarihi günlerden geçiyor. Daha önce Futbol AŞ’yi bıraktığını söyleyen Hasan Arat, Kulüp Başkanlığı’ndan da istifa ettiğini resmen açıkladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Tamamen bıraktı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevini bıraktığını açıkladı. Arat, geçtiğimiz günlerde Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığından istifa etmiş ve söz konusu göreve Hüseyin Yücel getirilmişti. Hasan Arat, kulüp sitesinden yaptığı açıklamada, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" dedi.

GİTMEM GEREKİYORDU GİDİYORUM

Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, düzenlendiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrılma kararına değinen Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamız en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak" dedi. Son olarak helallik isteyen Arat, "Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin" diyerek sözlerini noktaladı. Hasan Arat tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

360 GÜN SÜRDÜ

3 Aralık 2023'de yapılan kongrede oyların 7271'ini alarak rakibi Serdar Adalı'yı geride bırakıp 35. Beşiktaş Başkanı seçilen ve 5 Aralık'ta mazbatasını alan Hasan Arat'ın görev süresi 360 gün sürdü. Bu zaman içerisinde 4 teknik adamla görev yaptı. Serdar Topraktepe ile başlayıp Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Van Bronckhorst'la çalıştı. Siyah-beyazlılar, 1 Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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