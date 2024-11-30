Gözler kongrede

Beşiktaş'ta yaşanan başkan Hasan Arat depreminin ardından gözler mayıstaki kongreye çevrildi. Camianın önde gelen isimlerinden Serdal Adalı, başkan adaylığı için sıcak bir tavır sergiledi. Adalı, adaylık ve ocak transfer dönemi için "Şartlar oluşursa mayıs ayında aday olabilirim. Ocak ayında ihtiyaç olan yerlere transfer olabilir. Ancak şov transferlerine ve Beşiktaş'ı çok borca sokabilecek transferlere karşıyım" şeklinde konuştu.

ORMAN: BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAM

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmama adına genel kurulda adaylığa sıcak bakıyor. Başkanlık yaptığı dönemde camiadaki ortamı "2012 yılında ben başkan olduğumda kimse elini taşın altına koymamıştı" diye özetleyen Orman, görüşlerini "Aynı durum oluşursa tabii ki aday olurum. Çocukluk aşkım, büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmam" şeklinde dile getirdi.