  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da antrenmanı izledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 Aralık Pazar günü saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayıp saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya gidecek.

Barcelona F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu!
F.Bahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu
DİĞER
Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Damac maçına damgasını vurdu! Portekizli yıldız o hedefine adım adım gidiyor...
Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta anahtar teslim törenine katılıyor | CANLI YAYIN
Aybaba'dan olay sözler! Kulüpte yaşanan her şeyi açıkladı
Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte G.Saray'ın Eyüpspor maçı 11'i
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray eski F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor! G.Saray eski F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor! 15:46
Eczacıbaşı deplasmanda galip! Eczacıbaşı deplasmanda galip! 15:45
Samet Aybaba'dan Hasan Arat'a yanıt! Samet Aybaba'dan Hasan Arat'a yanıt! 15:33
F.Bahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu F.Bahçeli yıldız imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu 15:29
Samsunspor evinde hata yapmadı! Samsunspor evinde hata yapmadı! 15:28
Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi! Beşiktaş'ta Hatayspor mesaisi! 14:53
Daha Eski
Alanyaspor - Trabzonspor maçı detayları! Alanyaspor - Trabzonspor maçı detayları! 14:50
Beşiktaş'ta şok gelişme! Beşiktaş'ta şok gelişme! 14:39
Lecce - Juventus maçı ne zaman? Lecce - Juventus maçı ne zaman? 14:28
Fiorentina - Inter maçı ne zaman? Fiorentina - Inter maçı ne zaman? 14:23
Torino - Napoli maçı ne zaman? Torino - Napoli maçı ne zaman? 14:18
Ertuğrul Doğan: Büyük projelerimiz var! Ertuğrul Doğan: Büyük projelerimiz var! 13:39