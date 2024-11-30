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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu

Beşiktaş Kulübünde başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler, siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 17:52
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Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından organize edilen buluşmada başkan Hüseyin Yücel'in yanı sıra asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

Başkan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün içinden geçtiği süreçle ilgili bilgilendirdiği futbolculara Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta başarı diledi.

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