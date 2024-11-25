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Haberler Beşiktaş Kayıp ilanı

Kayıp ilanı

Beşiktaş, Göztepe önünde ağır bir hasar aldı. Siyah-beyazlılar, evinde İzmir ekibine karşı 2 farklı öne geçse de sonunu getiremedi. Sarı-kırmızılılar müthiş bir futbol ortaya koyup 4 gollü zafer elde etti, Kartal'a zirve yarışında çelme taktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Kayıp ilanı

Beşiktaş evinde Göztepe'ye 4-2 yenildi, lider Galatasaray'la puan farkı 13'e çıktı. Kartal, son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak adeta çöktü. 2'de Göztepe'de Matsuki, Mert Günok'u geçmedi. 1 dakika sonra da Beşiktaş atağında Svensson ortaladı, Semih enfes volesiyle 1-0'ı sağladı. Kartal, 9'da şansın da yardımıyla 2-0'ı buldu. Göztepe kalecisi Lis'in ileri atmak istediği top, Bokele'ye çarpıp ağlara gitti.

TİJANİC FİŞİ ÇEKTİ

Göztepe duran toplarındaki başarısını gole çevirdi. 12'deki kornerde Heliton'un direkten dönen topunu Bokele tamamladı: 2-1 32'de de Matsuki'nin kornerinde Taha müthiş bir kafa vuruşuyla 2-2 yaptı. 2. yarıda iki takım da dirençliydi. 57'de Göztepe tehlikesinde Romulo ceza sahasına çok iyi sarktı ancak Gabriel Paulista müthiş bir hamleyle golü önledi. 75'te önce Rashica fırsatı değerlendiremedi, ardından da İmmobile'nin şutu dışarı gitti. 82'de Fofana, Masuaku'nun tüm çabasına rağmen yılmadı, 3-2 yaptı. 90+1'de Tijanic'le tarihi zaferini ilan etti: 4-2

SEMİH YETMEDİ

Genç forvet Semih Kılıçsoy, attığı gole karşın yenilgiye engel olamadı. Semih Kılıçsoy, Göztepe filelerine gönderdiği golle bu sezon formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk Türk oldu.

4 MAÇTA YIKILDI

Siyah-beyazlılar ligde son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı ve sadece 1 puan toplayabildi. Beşiktaş bir anda lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile de 8 puanlık bir fark oluştu.

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