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Havutçu’dan güzel haber
Beşiktaş'ın efsanelerinden Tayfur Havutçu'nun eşi, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Havutçu'nun normal odaya alındığını duyurdu. Neslihan hanım, yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım sürecinde doktorlarımıza, basın mensuplarına, Beşiktaş'ın eski ve yeni tüm yöneticilerine, Beşiktaşlı taraftarlara ve tüm destek verenlere çok teşekkür ederiz" dedi.
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