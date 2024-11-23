Beşiktaş'ı beklerken

Beşıktaş araya gitmeden önce oldukça moralsiz, sakatları fazla ve son üç hafta galibiyete hasret bir görüntü vermişti. Lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak yine mi sorularının sorulmasına ve homurdanmalara sebep olmuştu. Başkan Hasan Arat TTF'ye yaptığı ziyaret sonrası "tekrar ayağa kalkacağız" açıklamalarıyla camiayı sakinleştirmiş ve yüreklere su serpmişti. Milli maçlar sonrasında yaşanılan gelişmeler Kara Kartal'ın durumuna ne kadar yardımcı oldu? Ya da beklendiği gibi oldu mu? Milli ara verilirken ve bu arada yönetim yaraları sarmayı planlarken, milli maçlar için ülkelerine giden ve karşılaşmalarda yer alan futbolculardan gelen haberler problemleri de çoğalttı. Türkiye'nin özellikle Karadağ'a farklı yenilmesi kaleci Mert ve stoper oynayan Emirhan'ın morallerini iyice bozdu. Semih'in yine son dakikalarda oyuna girmesi akıllarda soru işaretlerine sebep oldu. Rashica Kosova kadrosundan sakat olduğu için çıkartıldı. Muçi de son maçı sakatlanarak terk etti. Mustafa U21'de gol attı fakat takım kaybetti.

SÜPER LİG'E DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Özetle milli ara milli takımlara giden önemli bazı futbolcular için iyi geçmedi. Oysa ki yönetim Türkiye A Ligi'ne yükselir, moraller tavan yapar ve bu da takıma bir hava getirir diye düşünürken, sorunlar bir başka boyuta taşındı. Şimdi bir kaç gün içinde sakat gelenler ile acil sağlık ekibi ilgilenecek, travma yaşayan moralleri bozulan isimlerle de yönetimdeki ağabeyler konuşacak. Takım yeniden ayağa kalkmak zorunda. En azından devre arasına kadar olumsuz bir hava oluşmaması ve bir başka kötü skor alınmaması gerekiyor.