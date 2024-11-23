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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak

Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 09:34
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Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun yarın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

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