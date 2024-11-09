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Haberler Beşiktaş Semih polemiği

Semih polemiği

İmmobile’nin yokluğunda ilk defa santrfor olarak oynayan Semih Kılıçsoy ilk golünü Malmö ağlarına bıraktı ve ‘nerede oynamalı’ tartışmasını da başlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Semih polemiği

Semıh Kılıçsoy ilk golünü Malmö ağlarına bıraktı. Bu kez ilk kez santrfor çıktığı maçta golünü attı. Sonra da Van Bronckhorst'a mesaj gönderdi: "Kendimi santrfor olarak görüyorum ama hocam nerede şans verirse her şeyimi vermeye çalışıyorum." Van Bronckhorst da aslında Semih'le aynı görüşe yakın ifadelerde bulundu. Peki, Semih'in solda kullanılmasında yardımcısı Serdar Topraktepe'nin payı olabilir mi? Topraktepe ise konuya şöyle bir açıklık getirdi: "Semih'e Muleka ile yer değiştirebilirim dedim. Semih ise kanatta rahatım cevabını verdi. Şimdi ise İmmobile var."

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