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Haberler Futbol Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

Son dakika spor haberleri: Kariyerini Portekiz ekibi Benfica'da sürdüren milli yıldız Orkun Kökçü çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Süper Lig devinin geçtiğimiz yıllarda bonservisine 1 milyon dolar ödemediği için transferinin gerçekleşmediğini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 21:49
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Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Orkun Kökçü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

TRT Spor'a konuşan Orkun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

"ARNE SLOT PERFORMANSIMI YÜKSELTTİ"

"Eski hocam Arne Slot göreve geldiğinde, onun ilk sezonunda performansımda büyük bir çıkış yakaladım. O yıl, Konferans Ligi'nde finale kadar yükseldik, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezon gösterdiğim performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum; İngiltere'de ilk 6'da yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slot beni takım kaptanı yaptı, ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti."

Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

"PERFORMANSIMI ARTIRABİLECEĞİMİ DÜŞÜNEREK BENFICA'YA GELDİM"

"Sezon sonunda şampiyon olduk ve Hollanda'da "Yılın Oyuncusu" seçildim. Sezonun ortalarında İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Benfica dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık. Benfica'nın benimle ciddi şekilde ilgilendiğini anladığımda ailemle bu konuda bir değerlendirme yaptık. İngiltere'de yedek kulübesinde kalmak yerine, Benfica'da düzenli forma giyip performansımı daha da artırabileceğimi düşünerek Benfica'ya gitme kararı aldım."

Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

"VAN PERSIE BANA DİKİNE OYNAMAM GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ"

"Robin van Persie ile 1 sezon beraber oynadık. Onu Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'den tanıyordum. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi. Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti."

Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

"HOLLANDA'YI ÇOK HAFİFE ALIYORLAR"

"Genç yaşta birçok başarılar elde ettim ama Hollanda'yı bayağı hafife alıyorlar. Beşiktaş-Ajax maçı olsun, Fenerbahçe-AZ Alkmaar olsun... Hollanda güçlü bir lig ama Türkiye bunu unutuyor. Genç yaşta ülkemi en iyi temsil etmeme çalışmama rağmen hiç konuşulmadım. Bu bende biraz kırgınlık oluşturdu. Ben kimseye ihtiyaç duymadan en iyi yerlere gelmek istiyorum. Hollanda'da daha çok değer verildiğini düşünüyordum."

Orkun Kökçü'den Süper Lig devine transfer sitemi! "1 milyon doları çok gördüler"

"BEŞİKTAŞ 1 MİLYON DOLARI ÇOK GÖRDÜ"

"Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü."

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