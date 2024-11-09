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Haberler Beşiktaş Hani her şeyimizdi

Hani her şeyimizdi

Beşiktaş’ın performans bilgilerine bir bakın ilginç detaylar göreceksiniz. Meğer gönderilecekler listesindekiler ile ıslıklananlar Kara Kartal’ın başarısına en çok katkı yapanlarmış

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Hani her şeyimizdi

Beşıktaş sen bizim her şeyimizsin" diyen taraftar "hep destek tam destek" sloganıyla hem ses hem sessizlik rekorları kırdı. Geçen yılın olumsuz havası bu sezon başında yerini şampiyonluk şarkılarına bıraktı. Fakat bazı isimler anlık performanslarıyla gönderilecekler listesine girdi. Birileri maç sırasında ıslıklandı ve yuhalandı. Van Bronckhorst "ıslıklayanlar gelmesin" dedi yanlış anlaşıldı. İmmobile ise "Birlik zamanı" mesajı atarak çağrı yaptı. Sonra performans tablosuna baktık yukarıda adı geçenler aslında takımın başarısı için ter dökmüşler.

RAKAMLAR AFFETMEZ

Immobıle ve Rafa'yı yeni yıldız transferler olarak bir tarafa koyarsak, En çok gol atanlar listesinde Muçi'nin 4 golünün bulunması ve bu sıralarda ıslıklanması büyük bir tezat oluşturuyor. Rashica ve Semih'in 4 asist yapmaları ise bir başka enteresanlık. Keza Masuaku, Svensson ve Fernandes'i de bu kervana ilave edebiliriz. Çünkü Svensson, Rashica ve Fernandes gönderilecekler listesinde yer alıyorlardı. Semih ise ıslıklananlar kervanındaydı. Masuaku "yuhhh" çekilenler adına nasibini alanlardandı. İstatistikler ve tarih hiçbir zaman silinmez ve de affetmez.

HEP DESTEK TAM DESTEK

Geçtığımız akşam Malmö maçında da dakikalar ilerledikçe ve gol gecikince homurdanmalar başlamıştı. Yapılan değişiklikler oyuna da yansıdı ve Muçi ile Semih'in golleri Beşiktaş'ı kötü başladığı Avrupa Ligi'nde farklı yerlere taşıdı. Yönetim Kurulundaki futbolun patronu Feyyaz Uçar'ın. "bana iki isim söyle kimler gol atsın deseler Muçi ve Semih derdim" açıklamasını yapması her şeyi net anlatıyordu. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular o büyük taraftar grubunun desteğini bekliyor ve arkalarında olduklarını hissetmek istiyor.

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