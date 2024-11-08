Kartal duvarı

UEFA Avrupa Ligi 4. Haftasında evinde Malmö'yü 2-1 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta savunma hattı tam not aldı. Giovanni Van Bronckhorst'un da 'Canavar gibi defans yaptık' açıklamasıyla övdüğü savunma oyuncularının 90 dakika sonunda ortaya çıkan istatistikleri büyük beğeni topladı. Kaleci Mert Günok'la beraber Svensson, Masuaku, Gabriel Paulista ve Uduokhai galibiyette büyük rol oynadı.

SVENSSON MÜTHİŞ OYNADI

Özellıkle sağ bekte Svensson'un başarılı performansı öne çıktı. Maçın ikinci yarısında hem kendi kalesinde bir golü önleyen Norveçli sağ bek, Ernest Muci'nin golünde de asisti yaptı. Sol bekte de Masuaku, hem kalesinde gol önledi hem de sol kanatta takımına enerji kattı. Kaptan Mert Günok da kalede 6 kurtarışla yıldızlaştı. Sakatlıktan sonra savunmaya dönen Gabriel Paulista da Uduokhai'yle uyumlu görüntü çizdi.

ÖNCE LYON ŞİMDİ MALMÖ

Beşıktaş, Avrupa Ligi'nde kötü giden tabloyu son 2 maçta değiştirmesini bildi. İlk 2 maçta Ajax ve E.Frankfurt'a kaybeden Kartal, 7 gol yedi. Ancak son iki maçta ise 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Olympique Lyon'u deplasmanda 1-0 yenerken, Malmö'yü de evinde 2-1'le geçti. Son iki maçta 3 gol atan Beşiktaş, kalesinde sadece 1 gol gördü.

SVENSSON'DAN SONRA ERSİN

Avrupa Ligi'ndeki son 2 maçta 6 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta savunma hattı yıldızlaştı. Olympique Lyon deplasmanında kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, 90 dakika boyunca yaptığı 8 kurtarışla 1-0'lık galibiyetin mimarı olmuştu. Malmö'ye karşı gelen 2-1'lik zaferde de sağ bekte görev alan Jonas Svensson, hem savunma başarısı hem de ilk golde yaptığı asistle 3 puanı hazırladı.

COŞKUYU ÇOK İYİ BİLİYORUM

Sıyah-beyazlı takımın başarılı stoperi Felix Uduokhai, Beşiktaş dergisinin kasım ayı sayısına röportaj verdi. Uduokhai, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle bahsederek "Beşiktaş ile ilgili öncesinde hatırladığım en net olay Timo Werner'in Leipzig ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada yoğun taraftar sesi nedeniyle maça devam edememesiydi. Bu yüzden taraftarımızın coşkusunu çok iyi biliyorum" dedi.

EN SON 2016-17'DE

Beşıktaş, 2016-2017 sezonundan bu yana Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste iki galibiyet almayı başardı. Olympique Lyon ve Malmö'yü deviren Kara Kartal, 2016-2017 sezonunda da son 32 turunda İsrail'den Hapoel Beer Sheva'yı üst üste iki maçta mağlup etmişti.