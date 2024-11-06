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Haberler Beşiktaş Beşiktaş 2-1 Malmö (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş 2-1 Malmö (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö'yü konuk etti. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 20:34
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Beşiktaş 2-1 Malmö (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Ligin 4. haftasında Temsilcimiz Beşiktaş ile Malmö, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ile 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

İsveç ekibinin tek golünü ise 90+3'te Sören Rieks attı.

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 6 puana yükselirken, Malmö 3 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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