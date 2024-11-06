Beşiktaş 2-1 Malmö (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligin 4. haftasında Temsilcimiz Beşiktaş ile Malmö, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ile 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
İsveç ekibinin tek golünü ise 90+3'te Sören Rieks attı.
Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 6 puana yükselirken, Malmö 3 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOOOLL!! Ernest Muçi! Gol geliyorum dedi geldi!! pic.twitter.com/aMPKF2yRFB— TRT Spor (@trtspor) November 6, 2024
⚽️GOOOLL!! Semih Kılıçsoy harika gol!! Topu aldı, yıkılmadı, kaleyi gördü, golü attı!! Şimdi skor 2-0!! pic.twitter.com/jPc0F8Ghcu— TRT Spor (@trtspor) November 6, 2024
Malmö, Rieks ile farkı bire indirdi. pic.twitter.com/gpAd72N2kZ— TRT Spor (@trtspor) November 6, 2024