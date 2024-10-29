Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hücumda rakibi geçme konusunda gereksiz inat yapıyor ve saçma sapan faullere neden oluyor. Beşiktaş'ın etkili olduğu anlar hep Barış'ın bölgesinden gerçekleşti. G.Saray'da Osimhen-İcardi ikilisi önde baskı yaptı, Sara mükemmel oynadı. Sanchez ve Osimhen'in kafa golleri milimetrik ortalarını yaptı. Abdülkerim riske girmedi, Sanchez kendine güvenliydi ancak Rafa'ya ilk yarıda yaptığı hareket sarı kart olmalıydı. Bu arada ilk yarıda Udokhai'nin İcardi'ye zamanlama hatası ile yaptığı darbe penaltıydı. Muslera tecrübesi ile defans arkasına atılan toplara bir libero gibi müdahale etti. Yunus kanattan getirdiği toplarla Beşiktaş kalesini tehdit etti, Sallai sadece işin savunma yönünde kaldı. Torreira ikili forvet oynamanın orta sahaya bıraktığı baskıyı çok koşarak, iyi mücadele ederek engelledi. Okan Buruk hastaneden çıkıp geldi, ikili forvetten vazgeçmedi. Oyunu kenardan oyuncuları ile beraber yaşadı ve değişiklikler konusunda doğru hamleler yaptı. Derbiyi kazanarak ligin tek yenilgisiz hocası oldu.