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Malmö’den paylaşım
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Malmö, bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı takım ile 2018 yılında da karşılaşan Malmö, bu maçtan futbolcularının sevinç fotoğraflarını paylaştı ve, "6 yıl önce Beşiktaş deplasmanı" ifadelerini yazdı. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Malmö, siyah-beyazlıları o dönem iki maçta da mağlup etmişti.
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