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Beşiktaş’a Alman hakem
Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak
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