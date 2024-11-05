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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş’a Alman hakem

Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş’a Alman hakem
Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak
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