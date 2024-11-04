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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama!

Temsilcimiz Beşiktaş'tan, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacakları mücadele hakkında dikkat çeken açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 18:37
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Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama!

Temsilcimiz Beşiktaş'tan, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacakları mücadele hakkında dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Tarafsız Bir Ülkede Oynanacaktır Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız. Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili, Kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir. Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla, Beşiktaş JK

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