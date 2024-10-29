Büyük isyan

RAKİP 9 KİŞİ KALMALIYDI

Beşiktaş'ın hocası Bronckhorst, derbi sonrası hakem kararlarına isyan etti. Bronckhorst, "Sahada bir takım futbol oynamak istiyordu, onun da biz olduğumuzu söyleyebilirim. Çok konuşmak istemiyorum çünkü ceza alabilirim. Rakibin bize karşı nasıl 10 veya 9 kişiyle oynamadığını anlayamadım. Bazı pozisyonlardan kırmızı kart çıkmamış olması inanılmazdı. Hakem tarafından korunmadığımızı herkes gördü" diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPSINLAR

Bronckhorst şöyle devam etti: "Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Korkmadık. Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. İtiraz etti, sarı kart gördü. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız, sonucu almanız zor oluyor doğal olarak. Ama ben performansımızdan memnunum. İleriye bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Sezon uzun.