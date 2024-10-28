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Derbiye hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Galatasaray ile oynayacağo derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.
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