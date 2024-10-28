Beşiktaş'ın zirve hesabı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Galatasaray'la dep lasmanda karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligin yenilgisiz iki takımının mücadelesine sahne olacak derbide iki ekip de yenilmezlik ünvanını korumaya çalışacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 önemli ismin derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın oynayıp oynamayacağını Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibinin yapacağı değerledirme sonrasında belli olacak.
AL-MUSRATI CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Libyalı futbol cu Moatasem Al Musrati, sarı - kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, bugün kart görme si halinde cezalı duruma düşe - cek ve 11. haftada oynanacak - Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.