10 numara golcü

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro İmmobile Süper Lig'i kasıp kavurmaya devam ediyor... Yıldız oyuncu, dün de Kayseri'de sahneye çıktı. Attığı gollerle siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı. Sezon başından bu yana golleriyle adından söz ettiren İmmobile, önce 78. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Kaleci Bilal ile topu farklı köşelere gönderen 34 yaşındaki yıldız, aradaki farkı ikiye çıkarttı. Bu gol, İmmobile'nin bu sezon resmi maçlarda attığı 9. goldü.

2'NCİ KEZ İKİ GOL BİRDEN ATTI

İtalyan yıldız, karşılaşmada son sözü de kendisi söyledi. 90+1'de Rashica'nın ortasında kafasıyla bitirici vuruşunu yaptı. Süper Lig'de Antalyaspor maçının ardından bir kez daha dubleye imza atarak gol sayısını 6'ya çıkarttı. Sezon başından bu yana Avrupa kupaları ve Süper Kupa dahil edildiğinde ise 10 maçta 10 gole ulaşarak tarih yazdı. İmmobile, Opta'nın detaylı veri tuttuğu 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk altı maçta 5+gole ulaşan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

HAKEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Penaltı pozisyonunun sorulduğu İtalyan oyuncu, "Özür diliyorum ama asla hakemlerle, bu penaltılarla ilgili konuşmak istemiyorum" cevabını verdi. 2 gol atan İmmobile maçla ilgili ise, "Devre arasında daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. 4-0'lık mağlubiyetten sonra bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir birliktelik oluyor. İyi başladık. Sadece tek başıma değil attığım goller, herkes çok çalışıyor birbiri için ve bana asist yapıyorlar. Onlara ve herkese teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

MUÇİ ETKİSİZ KALDI

İlk 11'de çıkan Muçi bekleneni veremedi. Arnavut futbolcu Kayserispor karşısında etkisiz kalırken 65'te yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Oyundan çıkarken moralinin bozuk olduğu gözlenen 23 yaşındaki oyuncunun performansını taraftarlar da sosyal medyadan eleştirdi.

JOAO MARİO BOŞ GEÇTİ

Beşiktaş'ın son transferlerinden Joao Mario, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında asist yapmıştı. Kayserispor maçında yine ilk 11'de çıktı. Portekizli yıldız, bu kez skora katkı yapmadı. 43 pasında yüzde 84 isabet yakaladı. 6'da 2 ikili mücadele kazanmayla oynadı.

GEDSON RESİTALİ

Gedson Fernandes kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor... 25 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncu, Kayserispor deplasmanında sahneye çıktı. 56. dakikada kaleci Bilal'in orta sahadaki Baran'a doğru verdiği pasta araya giren Gedson Fernandes, bitirici vuruşunu yaptı. Zekasıyla kilidi açan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 6'ncı maçında 3'üncü golüne ulaştı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde patlama yapan Gedson, sezon başından beri çıktığı 10. resmi maçında ise 6 gole ulaşarak sezonun en etkili isimlerinden oldu. Sakatlık yaşayan Gedson, 61'de yerini Onana'ya bıraktı.

RAFA SİLVA YİNE MEST ETTİ

Rafa Silva, Kayserispor maçında performansıyla bir kez daha Beşiktaş taraftarını hayran bıraktı. Sezon başından bu yana resmi karşılaşmaların skor katkısı üretmeyi başaran Portekizli yıldız, dün rakip kaleyi boş geçse de Kara Kartal'ın hücum anlamında en aktif oyuncusuydu. Performansı beğenildi.

MOLOT RASHICA GÖZ DOLDURDU

Hastalığı sebebiyle son dakikada Kayseri'ye getirilmeyen Svensson'un yerine sağ bekte Milot Rashica görev aldı. Yıldız futbolcu oynadığı futbol ile göz doldururken teknik ekipten tam not aldı. 78. dakikada kazanılan penaltının mimarı olan Rashica, 90'da bir kez daha sahneye çıktı. İmmobile'nin attığı golde ortayı yapan isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 1 gol, 3 asiste ulaştı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Beşiktaş taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Kayseri'de deplasman tribününü tamamen doldurdular. Siyah-beyazlı futbolseverler, müsabakada 90 dakika boyunca susmadan yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular. Gelen gollerin ardından ise büyük sevinç yaşadılar. 3-0'lık net galibiyetin coşkusunu takımla birlikte paylaştılar.