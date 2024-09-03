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BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Libyalı futbolcu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:47 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:49
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Kubilay Açıkgün
BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Siyah beyazlılar ayrıca Lugano'yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Öte yandan Beşiktaş'ta lige verilen arada birçok futbolcu milli takımın yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Bu isimlerden birinin de Libya forması giyen Al-Musrati olması bekleniyordu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Ancak yıldız orta sahayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Eremnews'te yer alan habere göre; Beşiktaşlı Al-Musrati, milli takımdan affını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Al-Musrati'nin, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'ın oynayacağı 2 maçta da forma giyemeyeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Bu durumun ise teknik kadroda büyük bir şok etkisi yarattığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Libya A Milli Takım Teknik Direktörü Micho'nun, Al-Musrati'yi kampa çağırdığı ancak yıldız ismin ailevi sebeplerden dolayı bu teklifi reddetmek zorunda kaldığı yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi

Al-Musrati'nin, ailevi sebepler nedeniyle kampa katılmamasının ardından teknik heyetten özür dilediği vurgulandı.

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