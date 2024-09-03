BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati şoku! Teknik heyetten özür diledi
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Libyalı futbolcu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:47 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:49
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Bu isimlerden birinin de Libya forması giyen Al-Musrati olması bekleniyordu.
Ancak yıldız orta sahayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Eremnews'te yer alan habere göre; Beşiktaşlı Al-Musrati, milli takımdan affını istedi.
Al-Musrati'nin, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'ın oynayacağı 2 maçta da forma giyemeyeceği kaydedildi.
Bu durumun ise teknik kadroda büyük bir şok etkisi yarattığı belirtildi.
Libya A Milli Takım Teknik Direktörü Micho'nun, Al-Musrati'yi kampa çağırdığı ancak yıldız ismin ailevi sebeplerden dolayı bu teklifi reddetmek zorunda kaldığı yazıldı.
Al-Musrati'nin, ailevi sebepler nedeniyle kampa katılmamasının ardından teknik heyetten özür dilediği vurgulandı.
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