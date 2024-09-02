Muhteşem Hollandalı

Sıyah beyazlı takımın hocası Giovanni Van Bronckhorst, müthiş bir sezon başlangıcına imza attı. Hollandalı teknik direktör, Beşiktaş'ın başında 3 kulvarda çıktığı 6 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenen Van Bronckhorst, ligde 3'te 3 yaparken, Avrupa Ligi'nde de takımını lig aşamasına taşıdı. Kartal bu süreçte rakip filelere 21 gol bıraktı. Deneyimli teknik adam en iyi sezon başlangıcını yaptı.

SEVGİ SELİ

Sivasspor önünde 2-0'ı bulan Beşiktaş'ta tribünler Giovanni Van Bronckhorst'a tezahüratlarla destek verdi, sevgi gösterilerinde bulundu. Maç sonunda da takım ve tribünler kenetlendi. Dolmabahçe'de galibiyet kutlandı.

HIZLI BAŞLANGIÇ YAPIYOR

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de bambaşka bir kimliğe büründü. Siyah- beyazlılar, ilk yarılarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında erken bulduğu gollerle ilk 45'i önde kapatan Beşiktaş, dün de erken bir gol buldu. 27. dakikada İmmobile'nin attığı golle, Süper Lig'de çıktığı üç maçta da ilk yarıları önde kapattı.

MUSTAFA'YA GÜVENİYOR

Teknık direktör Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu'na güvenmeye devam ediyor. Hollandalı teknik adam, Sivasspor mücadelesinde de 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü. 73. dakikada İmmobile'nin yerine oyuna dahil olan Mustafa, bu sezon Süper Lig'de ikinci maçına çıktı.