Haberler Beşiktaş

Muhteşem Hollandalı

Beşiktaş’ta harika başlayan Bronckhorst, 6 resmi maçta kaybetmedi. Taraftarın gönlünü fethetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem Hollandalı

Sıyah beyazlı takımın hocası Giovanni Van Bronckhorst, müthiş bir sezon başlangıcına imza attı. Hollandalı teknik direktör, Beşiktaş'ın başında 3 kulvarda çıktığı 6 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenen Van Bronckhorst, ligde 3'te 3 yaparken, Avrupa Ligi'nde de takımını lig aşamasına taşıdı. Kartal bu süreçte rakip filelere 21 gol bıraktı. Deneyimli teknik adam en iyi sezon başlangıcını yaptı.

SEVGİ SELİ

Sivasspor önünde 2-0'ı bulan Beşiktaş'ta tribünler Giovanni Van Bronckhorst'a tezahüratlarla destek verdi, sevgi gösterilerinde bulundu. Maç sonunda da takım ve tribünler kenetlendi. Dolmabahçe'de galibiyet kutlandı.

HIZLI BAŞLANGIÇ YAPIYOR

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de bambaşka bir kimliğe büründü. Siyah- beyazlılar, ilk yarılarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında erken bulduğu gollerle ilk 45'i önde kapatan Beşiktaş, dün de erken bir gol buldu. 27. dakikada İmmobile'nin attığı golle, Süper Lig'de çıktığı üç maçta da ilk yarıları önde kapattı.

MUSTAFA'YA GÜVENİYOR

Teknık direktör Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu'na güvenmeye devam ediyor. Hollandalı teknik adam, Sivasspor mücadelesinde de 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü. 73. dakikada İmmobile'nin yerine oyuna dahil olan Mustafa, bu sezon Süper Lig'de ikinci maçına çıktı.

Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi’nde sıralamayı şimdiden açıkladılar! Süper Lig devi zirvede bitirecek: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan durumundaki yeri..
Netanyahu'nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
Medina'nın aklı F.Bahçe'de kaldı!
Adım adım Güneş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! 01:30
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." 01:30
Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! 01:30
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." 01:29
Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var 01:07
Beşiktaş evinde Sivasspor'a şans tanımadı! Beşiktaş evinde Sivasspor'a şans tanımadı! 01:07
Daha Eski
4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu 4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:07
G.Saray'dan yılın bombası! Dünya yıldızı geliyor G.Saray'dan yılın bombası! Dünya yıldızı geliyor 01:07
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:07
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:07
Samsun deplasmanda kazandı Samsun deplasmanda kazandı 01:07
Eyüpspor ile Trabzonspor yenişemedi! Eyüpspor ile Trabzonspor yenişemedi! 01:07