Beşiktaş'ın şakası yok

Lıgde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u da 2-0 yendi. Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kartal, emin adımlarla ilerliyor. Van Bronckhorst'un öğrencileri Sivasspor karşısında da maça hakim başladı. 13'te İmmobile ve 18'de Gedson'un pozisyonları vardı. 27'de ise kazanılan penaltıda İmmobile ağları havalandırdı: 1-0 45+2'de Masuaku'nun direkten dönen frikiği tribünleri heyecanlandırdı. Devre biterken Gedson'un şutu yan ağlarda kaldı.

KARTAL'DAN GEÇİT YOK

Maçın ikinci devresinde hafta içi oynanan yüksek tempolu Lugano maçının da etkisiyle Beşiktaş oyunu kontrolünde tutmak istedi. Kartal, rakibine geçit vermedi. 73'te gençlerin işbirliğinde Semih pası çıkardı, Mustafa Hekimoğlu dokundu, Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın hamlesiyle top kornere gitti. 82'de Beşiktaş'ta Rafa Silva, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Ali Şaşal bir kez daha gole izin vermedi. 89'da Sivasspor'da Camara'nın hatasında son dönemin formda ismi Gedson Fernandes sahneye çıktı, 3 puanı garantiledi.

RAFA İLK KEZ ATAMADI

Sezonun flaş transferi Rafa Silva, Süper Lig'de ilk iki maçında 2 gol atmıştı. Portekizli yıldız dün de nefis bir futbol oynadı. Özellikle son anlarda Mustafa'ya verdiği pas ile gözlerin pasını silen Rafa, bu kez gol kaydedemedi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta 6 maçta 4 gol, 3 asisti bulunuyor.

GEDSON AFFETMEDİ

YIldızların gelişiyle form grafiği yükselişe geçen Gedson Fernandes, dün de iyi bir futbol oynadı. Sahanın her yerinde olan Portekizli orta saha, enerjisiyle maçın en iyilerinden biri olmayı başardı. 25 yaşındaki oyuncu, son anlarda savunmanın yaptığı hatayı affetmedi ve ağları sarstı. Gedsor. bu sezon 6 karşılaşmada 4 gol, 1 asiste ulaştı.

MONTELLA TAKİPTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig maçlarını yerinde izlemeye devam ediyor. İtalyan teknik adam, dün de Beşiktaş-Sivasspor maçını tribünden takip etti. Uluslar Ligi'nde 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de oynanacak İzlanda maçlarına Beşiktaş'tan Mert, Emirhan, Mustafa ve Semih davet almıştı.

İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

SIvasspor'u konuk eden Beşiktaş, Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı. İsviçre ekibine karşı forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine yeni transfer Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'ye forma şansı verdi.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarların bu sezon takımlarına verdiği destek dikkat çekiyor. Taraftarlar, yıldızlarla dolu kadroyu izlemek için yine Tüpraş Stadyumu'na akın etti. Saatler öncesinden tribünler dolarken; 90 dakika boyuncu inanılmaz bir destek vardı. Maç sonunda ise takımla birlikte galibiyet üçlüsü çekildi.

SOL BAMBA İÇİN SAYGI DURUŞU

Geçtiğimiz gün vefat eden Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba unutulmadı. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu. TFF, daha önce Trabzonspor forması da giyen 39 yaşındaki futbol adamının vefatı için saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.