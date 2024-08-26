TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan Beşiktaş, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.
Son olarak Alman stoper Felix Uduokhai'yi kadrosuna katan Siyah-beyazlı ekip için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Record'un haberine göre Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor.
Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, Benfica'nın 24 Ağustos Cumartesi günü oynadığı lig maçından sonra 31 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimalini dile getirdi.
Portekizli oyuncu, Benfica'dan olası bir ayrılık sonrası Rafa Silva'nın da etkisiyle Beşiktaş'a transfer olabilir.
Joao Mario 2021/22 sezonundan bu yana Benfica forması giyiyor.
Portekiz ekibiyle 149 maça çıkan oyuncu, 36 gol 26 asistlik performans gösterdi.