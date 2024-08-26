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TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Siyah-beyazlılar Rafa Silva'nın ardından o ismi de kadrosuna katmak istiyor. İşte o oyuncu ve detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 12:37
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TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan Beşiktaş, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Son olarak Alman stoper Felix Uduokhai'yi kadrosuna katan Siyah-beyazlı ekip için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Record'un haberine göre Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, Benfica'nın 24 Ağustos Cumartesi günü oynadığı lig maçından sonra 31 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimalini dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Portekizli oyuncu, Benfica'dan olası bir ayrılık sonrası Rafa Silva'nın da etkisiyle Beşiktaş'a transfer olabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Joao Mario 2021/22 sezonundan bu yana Benfica forması giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Rafa Silva devreye girdi! Arkadaşını Beşiktaş'a getiriyor

Portekiz ekibiyle 149 maça çıkan oyuncu, 36 gol 26 asistlik performans gösterdi.

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