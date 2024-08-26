Haberler Beşiktaş

İmzaya geldi

Nijerya asıllı Alman stoper Felix Uduokhai geçtiğimiz aylarda İstanbul’a geldi ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni gezdi. İlk etapta Beşiktaş’ı reddeden 26 yaşındaki stoper, bu ziyaretin ardından transfere ikna oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İmzaya geldi

Beşıktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Almanya temsilcisi Augsburg'un Nijerya asıllı Panzer futbolcusu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi. Almanya'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki stoperi kulüp yetkilileri ile siyah beyazlı taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Uduokhai, konaklayacağı otele geçti. Siyah beyazlıların, Uduokhai ile transfere ilişkin son detayları görüşeceği öğrenildi. Alman oyuncuyla anlaşılması durumunda Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinin ardından Uduokhai ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 MİLYON EURO BONUS

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyun tarzını çok beğendiği 26 yaşındaki Felix Uduokhai'nin mali şartlarını Alman medyası paylaştı. Kicker'in haberine göre Beşiktaş 500 bin euro ödeyerek oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak. Zorunlu satın alma opsiyonu sezon sonu devreye girecek ve siyah beyazlılar, Alman ekibi Augsburg'a 5 milyon euro daha ödeyecek. Anlaşmada başarı bonusları da olacak, bu da 2 milyon euro seviyesinde. Dört yıllık kontrat imzalayacak futbolcuya 1.7 milyon euro seviyesinde maaş ödenecek

Felix Uduokhai'nin en güçlü özelliği 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle hava hakimiyetinin yüksek olması

F.Bahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...
Cimbom'dan Tierney bombası!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne bombası patladı! Süper Lig devine geliyor...
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz'ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz'dan Karlov suikastına 'Namık' portresi
Beşiktaş'tan Reguilon operasyonu!
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 01:15
BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 01:14
Düello Pendik'in Düello Pendik'in 01:14
Potada dev davet Potada dev davet 01:12
F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! 01:12
Mourinho'dan hakem tepkisi! Mourinho'dan hakem tepkisi! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! 01:12
Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! 01:12
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:12
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:12
Fred'in dönüşü muhteşem oldu! Fred'in dönüşü muhteşem oldu! 01:12
Adana Demir 1 puanı 90+3'te kurtardı! Adana Demir 1 puanı 90+3'te kurtardı! 01:12