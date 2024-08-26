İmzaya geldi

Beşıktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Almanya temsilcisi Augsburg'un Nijerya asıllı Panzer futbolcusu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi. Almanya'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki stoperi kulüp yetkilileri ile siyah beyazlı taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Uduokhai, konaklayacağı otele geçti. Siyah beyazlıların, Uduokhai ile transfere ilişkin son detayları görüşeceği öğrenildi. Alman oyuncuyla anlaşılması durumunda Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinin ardından Uduokhai ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 MİLYON EURO BONUS

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyun tarzını çok beğendiği 26 yaşındaki Felix Uduokhai'nin mali şartlarını Alman medyası paylaştı. Kicker'in haberine göre Beşiktaş 500 bin euro ödeyerek oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak. Zorunlu satın alma opsiyonu sezon sonu devreye girecek ve siyah beyazlılar, Alman ekibi Augsburg'a 5 milyon euro daha ödeyecek. Anlaşmada başarı bonusları da olacak, bu da 2 milyon euro seviyesinde. Dört yıllık kontrat imzalayacak futbolcuya 1.7 milyon euro seviyesinde maaş ödenecek

Felix Uduokhai'nin en güçlü özelliği 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle hava hakimiyetinin yüksek olması