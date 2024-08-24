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Beşiktaş'a Necip Uysal'dan kötü haber!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal'ın 6 ile 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İşte yapılan açıklama... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:53
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Beşiktaş'a Necip Uysal'dan kötü haber!

Beşiktaş'a kaptanı Necip Uysal'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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