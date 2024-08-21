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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti'den Immobile sözleri!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan İsviçre ekibinin teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Ciro Immobile hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 20:05
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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti'den Immobile sözleri!

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "İlk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Son iki maçta gösterdiğimiz gibi Fenerbahçe ve Partizan maçlarında gösterdiğimiz performansla yarın Beşiktaş'ın karşısında da çok iyi bir takım sahada göreceksiniz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda saat 21.30'da İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ile oyunculardan Ousmane Doumbia açıklamalarda bulundu.

Sadece bu maçı düşündüklerini aktaran Croci-Torti, "İlk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Son iki maçta gösterdiğimiz gibi Fenerbahçe ve Partizan maçlarında gösterdiğimiz performansla yarın Beşiktaş'ın karşısında da çok iyi bir takım sahada göreceksiniz" diye konuştu.

"IMMOBILE KENDİNİ İSPAT ETMİŞ BİR OYUNCU"

Mattia Croci-Torti, sözlerine şöyle devam etti:

"Dzeko daha çok topu ayağına isteyen bir oyuncu. Immobile de derine koşan bir oyuncu. Çok hareketli bir oyuncu. Immobile bana sorarsanız İtalya'da kendini ispat etmiş bir oyuncu. Orada çok gol atmış. İtalya Milli Takımı'nda da oynamış bir oyuncu. Onun için yani çok basit olmayacak. Ama biz Beşiktaş'ın bütün ofansif oyuncularına çalıştık ve yarın hazır olacağız."

"BİZİM İÇİN AVRUPA YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

İsviçreli teknik adam açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Avrupa'da her yıl oynuyorlar. Tecrübeliler bu konuda. Ama bizim de daha önce iki takıma karşı, Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye gösterdiğimiz futboldan dolayı yarınki maça hiç korkmadan başlayacağız. Onların avantajı tabii ki Avrupa tecrübesi olan takımlar. Bizim için Avrupa yeni bir başlangıç. Yavaş yavaş adapte oluyoruz. Bizim Fenerbahçe maçında oynadığımız futbol onları zorlayabilecek bir takım olduğumuzu gösteriyor. Kendimize güveniyoruz ve yarın öyle de sahaya çıkacağız."

Orta saha oyuncusu Ousmane Doumbia ise "Bizim konsantremiz UEFA Avrupa Ligi için. Onun için de bu iki maçta mücadele edeceğiz. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne zaten katılacağız" şeklinde konuştu.

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