TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Angelo hamlesi!

Beşiktaş, sağ kanada sol ayaklı bir oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Birçok isimle görüşen siyahbeyazlılar, tecrübeli oyunculardan sonuç alamama ihtimaline karşılık kiralık olarak Cher Ndour gibi genç potansiyeli isim takviyesi seçeneğini masaya aldı. Sabah'ın haberine göre bu profile uygun kanat oyuncuları listesinde de Chelsea'den Angelo başı çekiyor.

19 yaşındaki futbolcu için yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın, Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanı sorumlusu Carlo Cudicini ile temaslarına devam ettiği kaydedildi. Chelsea, oyuncuyu hem bonservisiyle verme hem de kiralama tekliflerine açık. Bu nedenle Kartal anlaşma için acele etmezken pazarlıkları da her iki seçeneğe göre yürütüyor. Beşiktaş'ın, Angelo noktasında tercihi ise satın alma opsiyonlu kiralama üzerine. Ancak opsiyonda zorunluluk oluşturacak madde istenmiyor. Görüşmeler devam ederken siyah-beyazlıların kanat transferini gelecek hafta noktalaması bekleniyor.