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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor. Her iki takımın transfer çalışmalarına dair flaş bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakiplerin, sürpriz bir yıldızın transferi için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 11:05
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Kubilay Açıkgün
Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Her iki ekip de yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrolarına kattı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Özellikle Beşiktaş transfer ettiği futbolcuların meyvesini şimdiden almayı başardı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Öte yandan her iki kulüple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Beşiktaş ve Galatasaray'ın, sürpriz bir ismin peşinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Konuya dair haberi ise Hollanda basını duyurdu.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

İşte o isim...

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

TRANSFERDE BOSCAGLI YARIŞI!

Voetbalprimeur'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray, PSV forması giyen Olivier Boscagli'yi gündemine aldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Hollanda ekibinden ayrılması beklenen 26 yaşındaki stoper için Beşiktaş ve Galatasaray'ın haricinde Avrupa'dan önemli birçok takımın da devrede olduğu vurgulandı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Ancak PSV'nin, Fransız defansın ayrılığı için tatmin edici bir teklif almasının gerektiği ifade edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

PSV'nin yaz transfer döneminde Boscagli'yi satmaması halinde ise sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Olivier Boscagli geçen sezon PSV formasıyla toplam 47 maça çıktı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Başarılı stoper bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist yaptı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 2025 yılında bitecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız

Öte yandan Olivier Boscagli kariyerinde Nice ve Nimes gibi takımlarda da forma giymişti.

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