Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız
Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor. Her iki takımın transfer çalışmalarına dair flaş bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakiplerin, sürpriz bir yıldızın transferi için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
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Öte yandan her iki kulüple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın, sürpriz bir ismin peşinde olduğu öğrenildi.
Konuya dair haberi ise Hollanda basını duyurdu.
İşte o isim...
TRANSFERDE BOSCAGLI YARIŞI!
Voetbalprimeur'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray, PSV forması giyen Olivier Boscagli'yi gündemine aldı.
Hollanda ekibinden ayrılması beklenen 26 yaşındaki stoper için Beşiktaş ve Galatasaray'ın haricinde Avrupa'dan önemli birçok takımın da devrede olduğu vurgulandı.
Ancak PSV'nin, Fransız defansın ayrılığı için tatmin edici bir teklif almasının gerektiği ifade edildi.
PSV'nin yaz transfer döneminde Boscagli'yi satmaması halinde ise sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.
Olivier Boscagli geçen sezon PSV formasıyla toplam 47 maça çıktı.
Başarılı stoper bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 2025 yılında bitecek.
Öte yandan Olivier Boscagli kariyerinde Nice ve Nimes gibi takımlarda da forma giymişti.
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