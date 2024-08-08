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Gedson&Colley belirsizliği

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Gedson&Colley belirsizliği

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'la oynanan Süper Kupa derbisinde ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley'in durumu belirsizliğini koruyor. İki futbolcu da antrenmanda yer almadı. Gedson ve Colley'in tedavilerine başlandığı ve Samsunspor maçına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı vurgulandı. Öte yandan, yeni transfer Emirhan Topçu, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

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